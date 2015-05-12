جارديان: على الرغم من أفضلية ريال مدريد .. كيف يفوز سيتي بسباق ضم بوجبا

تتواصل تقارير الصحف الأوروبية عامة، والإنجليزية خاصة حول التكهن بمستقبل لاعب خط وسط يوفنتوس بول بوجبا، ولكن من سوف يظفر بتوقيع الفرنسي في النهاية من بين عمالقة القارة العجوز؟

ريال مدريد، برشلونة، مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، وباريس سان جيرمان يتنافسون حول ضم بوجبا، ولكن صحيفة "جارديان" البريطانية أشارت إلى أن حامل لقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي يعد هو الأقرب لضم الفرنسي.

تقرير الصحيفة الإنجليزية أوضح أن يوفنتوس لا يرغب في التخلي عن بوجبا مطلقا، لكن في حالة وجود فريق قادر على دفع 100 مليون يورو فإنهم سوف يفكرون في الأمر، ولكن إدارة مانشستر سيتي لديها رغبة أخرى.

وأفاد التقرير بأن مسؤولي النادي الإنجليزي اجتمعوا مع نظرائهم في يوفنتوس في مدينة تورينو الإيطالية وعرضوا عليهم الحصول على يايا توريه مع مبلغ مالي من أجل السماح لهم بضم بوجبا.

هذا بالإضافة إلى أن إدارة السيتي عرضت على يوفنتوس إمكانية الحصول على لاعب آخر بجوار يايا توريه والمبلغ المالي من بين سمير نصري، ألكسندر كولاروف، إيدن دزيكو، وهدف البيانكونيري القديم ستيفان يوفيتيتش.

وتأتي كل تلك المحاولات من إدارة النادي الإنجليزي حيث ترغب في بناء فريق جديد مع خفض معدل أعمار اللاعبين من أجل العودة للمنافسة بقوة على لقب الدوري الإنجليزي الموسم المقبل، والذهاب لأبعد مدى في دوري أبطال أوروبا بعدما فشل الفريق في عبور عقبة دور الـ16 خلال آخر موسمين.

لكن بالرغم من كل تلك المحاولات من جانب مانشستر سيتي لضم بوجبا، إلا أن "جارديان" أشارت إلى أن رغبة لاعب يوفنتوس هي الانضمام إلى ريال مدريد بعد محادثة جمعت بينه وبين أسطورة الفريق الملكي زين الدين زيدان في شهر مارس الماضي.

أما بالنسبة لبرشلونة فتبدو حظوظهم في الصفقة أقل من ريال مدريد بسبب العقوبة الموقعة عليهم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من عدم إبرام أي انتقالات حتى صيف عام 2016، وإن كانت الصفقة سوف تحدث فإنهم سيقومون بضمه مع إعارته ليوفنتوس مرة أخرى حتى انتهاء الإيقاف.

ولكن حظوظ مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان تبدو ضعيفة للغاية، حيث أن بوجبا لا يرغب في العودة للأول الذي فرط فيه سابقا مجانا ليوفنتوس.

أما سان جيرمان فبوجبا لا يرغب في العودة إلى الدوري الفرنسي في الوقت الحالي.