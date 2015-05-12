توقف مفاوضات إطلاق سراح الآشوريين المحتجزين لدى تنظيم "داعش"

أفادت الشبكة الآشورية لحقوق الإنسان بأن المفاوضات بين قيادات آشورية وتنظيم "داعش" الإرهابى حول إطلاق سراح الرهائن الآشوريين قد توقفت بشكل نهائى بعد مطالبة التنظيم بـمبلغ 22 مليون دولار مقابل الإفراج عنهم.

ونقلت قناة (العربية) الإخبارية عن الشبكة قولها - فى بيان اليوم الاثنين - " إن المفاوضات بين قيادات الآشوريين وتنظيم (داعش) وصلت إلى حائط مسدود بسبب عدم قدرة الأهالى على تسديد المبالغ المالية التى طالب بها التنظيم لقاء الإفراج عن الرهائن الـ 212 المحتجزين لديه منذ 23 فبراير الماضى ، ومنهم 84 سيدة ، و39 طفلا ، وعدد كبير من الرجال المسنين" ، مضيفة أن التنظيم طالب بدفع ما يقارب 22 مليون دولار مقابل إطلاق سراح الرهائن الآشوريين المحتجزين لديه.

وأعربت الشبكة عن قلقها العميق بشأن مصير الرهائن الآشوريين ، والذين باتت إمكانية تعرضهم للمخاطر كبيرة جدا ، وقالت " إن أكثر الأطراف استفادة من إيذاء الرهائن الآشوريين هو النظام السورى وبعض الميليشيات المحلية المرتبطة به ، والتى تتلاقى مصالحها جميعا فى ضرب الآشوريين بداعش للتخلص من الاثنين معا".

يذكر أن تنظيم داعش احتجز 235 من المدنيين الآشوريين فى محافظة الحسكة شمال شرقى سوريا عقب الهجوم الذى شنه على البلدات الآشورية فجر 23 فبراير 2015 وأدى إلى سيطرته على مساحات كبيرة من ريف الحسكة الشمالى ، فيما أطلق سراح 23 منهم، وبقى 212 محتجزا.

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