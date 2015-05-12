تعليم السويس تحيل المتخلفين عن أعمال الامتحانات إلى التحقيق

أصدر عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس قرارًا يقضى بإحالة كل معلم منتدب لأعمال امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية المقرر إجراء الأولى فى السبت 16/5 والثانية فى الخميس 14/5 تخلف عن حضور اللجنة المنتدب إليها.

كما شمل القرار احتساب أيام الغياب بدون أجر وحظر السماح للمعلم المتغيب عن لجنته خلال فترة انتدابه التوقيع بالحضور فى سجل الحضور والانصراف بمدرسته المقيد عليها أو دفاتر مراكز تجمع المعلمين غير المنتدبين لأعمال امتحانات وتضمن قرار عبد الحافظ اعتبار المنقطع عن أعمال اللجنة المنتدب إليها منقطع عن العمل الأصلى.

أضاف عبد الحافظ وحيد فى بيان إعلامى أن قراره جاء لضبط عملية إجراء الامتحانات وانتظام أدائها وتحقيق أعلى معدلات استقرارها حفاظاً على مصلحة الطلاب وتهيئة أجواء امتحانية مستقرة واصفًا المشاركة فى أعمال الامتحانات بالواجب الوطنى الذى هو فرض عين على كل العاملين بالتربية والتعليم.