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العثور على جثة ميكانيكى محترقة وبها 3طعنات بمركز طنطا

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العثور على جثة ميكانيكى محترقة وبها 3طعنات بمركز طنطا العثور على جثة ميكانيكى محترقة وبها 3طعنات بمركز طنطا
عثر أحد المواطنين اليوم الاثنين على جثة لشخص مجهول الهوية محترقة وبها 3 طعنات متفرقة بالجسم وقام بالاتصال بشرطة النجدة التى انتقلت لمكان الجثة وتم نقلها لمشرحة مستشفى المنشاوى العام.

تلقى العميد حاتم عبد الله مأمور مركز طنطا بلاغًا من شرطة النجدة عن بلاغ أحد المواطنين بالعثور على جثة بقرية الرجدية مركز طنطا وبها 3طعنات متفرقة ومشتعلة بها النيران.

انتقل ضباط المباحث وتبين أن الجثة لشخص يدعى السيد.م.ش50سنة ميكانيكى مقيم قرية الدواخلية مركز المحلة تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنشاوى العام وبإخطار اللواء عبد الحميد الحصى مدير أمن الغربية قرر تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة قاده اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية ضم العميد بهاء البطراوى رئيس مباحث المديرية وضباط إدارة البحث الجنائى وتكثف المباحث الجنائية جهودها لتحديد ملابسات وظروف الواقعة وقررت النيابة العامة ندب الطب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها.

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مصر 365