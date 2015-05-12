ننشر عترافات “الصيدلي” المُتهم في واقعة محاولة اغتيال المستشار “معتز خفاجي”

كشفت التحقيقات التي يجريها المستشار أحمد عبد العزيز ، مدير نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية ، مع المتهم المقبوض عليه في محاولة إغتيال المستشار معتز خفاجى بمنطقة وادي حوف ، إعترافات مثيرة للجانى ، وحقائق حول الإثنين الآخرين منفذى الحادث الهاربين .

وإعترف المتهم “ع.م ” 31 سنة ، صيدلى ، بأنه كان مؤيداً فكرياً للإخوان من سنة 2002 ، ولكنه لم ينضم إليهم ، وفى سنة 2005 إنضم إلى الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل وأصبح من مؤيديه ، وذلك قبل إنشاء جماعة “حازمون” بسنوات ، وظل مؤيدأ للشيخ حازم ويُؤتمر بأوامره ، وشارك فى حصار مدينة الإنتاج الإعلامى إبان حكم المعزول “محمد مرسى”.

وأضاف المتهم فى التحقيقات ، أنه عقب أحداث 30 يونيو والإطاحة بالرئيس “مرسى” إنتابه الغضب الشديد لما حدث من إنقلاب – على حد وصفه – ، و شارك فى إعتصام رابعة العدوية ، وبدأ فى النزول فى المسيرات المناهضة للجيش و الشرطة بحلوان عقب فض إعتصام رابعة ، وهناك تعرف على الشيخ حسن وإثنين آخرين ، ولاحظ أن الشيخ حسن هو الذى يقوم بتكفل كافة مصاريف المسيرات من أسلحة يتسلح بها بعض أعضاء المسيرة – بقصد الحماية – وحتى المشروبات التى توزع على أعضاء المسيرة ، وعرض عليه الشيخ حسن الإشتراك معه فى عمليات جهادية ضد الجيش و القضاء والشرطة و مرتدى وأقباط المجتمع .

وجاء فى التحقيقات ، أن المتهم رفض فى بادئ الأمر الإشتراك معهم فى أى أعمال لخوفه من القبض عليه ، إلا أن الإثنين الذى تعرف عليهما مع الشيخ حسن بدؤوا فى إقناعه بأنهم قاموا بتنفيذ العديد من العمليات ولم يعلم الأمن عنهم شيئاً مثل تفجير مستودع بيرة فى المعصرة ، وتفجير مكتبة “قبطى” بحلوان ، بالإضافة إلى بعض العمليات الإرهابية الأخرى ، وقالوا له لا تتردد ولا تخف لأن الله ينصر الحق وهم على باطل ، ولابد من الإنتقام من رجال الدولة لأنهم رجال ظلم ، وقاموا بظلم الكثير من أبناء الوطن.

وإستكمل المتهم فى التحقيقات أنه بدأ فى الإقتناع بكلامهم ، وعزم على مشاركتهم عمليتهم القادمة ، وهى إغتيال المستشار “حسن خفاجى” لأنه قاضى الإنقلاب ، وظلم الكثير من إخواننا سواء بأحكام الإعدام أو أحكام المؤبد ، وقرروا إغتيال “خفاجى” عن طريق نسف سيارته ، وبدؤوا فى إعداد العدة لذلك ، ورصد تحركاته قبل الواقعة بثلاث أسابيع تقريباً ، بعد أن أعطاهم الشيخ حسن مكان سكن المستشار وبدؤوا فى رصده إلى أن علموا ، أنه يقوم بالنزول السادسة صباحاً من بيته .

وفى يوم الواقعة أعطاهم ” الشيخ حسن ” خمس قنابل موقوته ودربهم على إستخدامها ، وتقابل المتهم مع إثنين آخرين فى تمام الساعة الثالثة فجراً عند أقرب كشك من سكن المستشار ، وكانت تلك نقطة الإنطلاق ، وكان دور “الصيدلى” زرع المتفجرات أسفل سيارة “خفاجى” وأسفل سيارات نجليه ، وبجوار الرصيف عند الجهة المقابلة من المنزل ، وذلك لضمان إغتيال المستشار ، وكان دور الإثنين الآخرين أحدهما مساعدته فى زرع المتفجرات ، والآخر زرع تليفون محمول ماركة “سامسونج” متصل بالإنترنت لرصد لحظة الإنفجار وتصويرها ، لنشرها لاحقاً على شبكات التواصل الإجتماعى والمواقع الإخبارية.

وبدء الجناة الثلاثة فى تنفيذ دورهم بما خُطط له ، وبعد أن زرع “الصيدلى ” المتفجرات أسفل سيارة “خفاجى” وأثناء زرع باقى المتفجرات ، وإنشغال الآخر بتعليق الهاتف المحمول على فرع شجرة قريبة للتصوير ، لاحظهم الحرس الشخصى للمستشار معتز خفاجى ، ولاحظ بشئ مريب يحدث ، وعند الإقتراب منهم وملاحظتهم له سارعوا بالهرب ، وبدأ الحارس بملاحقتهم ، وأثناء ذلك قام الثالث بالضغط على زر التفجير فإنفجرت إثنين من القنابل ، والثلاثة الآخرين لم ينفجروا ، وبدؤوا بالهرب بعد إنشغال الحرس بالتفجير ، وكان بالقرب منهم سائق تاكسى يقطن فى نفس الشارع ، وكان عائد من عمله ليلاً ، وشاهد بلبلة تحدث وأناس تجرى فظن أنهم حرامية ، ولكنه بمشاهدة التفجير ، ومشاهدة الحرس الشخصى للمستشار خفاجة يلاحقهم ففطن للأمر ، وقام بإستقلال التاكسى الخاص به ، وقام باالف من خلف الشارع ، وتقابل معهم أمامهم أثناء جريهم فوقف لهم ، وعرض عليهم إيصالهم ، إلا أن إثنين رفضا ووافق المتهم الثالث وهو “الصيدلى” ، وما إن إستقل المتهم التاكسى بصحبة سائق التاكسى ، سارع السائق بالذهاب إلى بيت المستشار عند الحرس ، وقام بإيقاف السيارة أمام الحارس ونادى على الحارس ، ونجحا فى الإمساك به ، بينما إستطاعا الإثنين الآخرين الهرب.

وأمرت النيابة برئاسة المستشار شريف أشرف بسرعة ضبط المتهم الثالث ، وحبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما ، فيما يجرى رجال المباحث تنسقياً مع قطاع الأمن الوطنى جهوداً مكثفة لسرعة ضبط المتهم الهارب والمتورطين معهم في عمليات استهداف القضاة من اللجان النوعية لتنظيم الإرهابية.

وكان الأنفجار وقع ، صباح أمس الأول الأحد ، بشارع واحد بمنطقة زهراء حلوان أمام منزل المستشار معتز خفاجى ، قاضى أحداث مكتب الإرشاد ، وأسفر عن تحطم 3 سيارات وواجهة منزل المستشار ، وإصابة 3 أشخاص بجروح سطحية.

يذكر أن رجال المفرقعات انتهوا من تمشيط محيط الانفجار ، وتم العثور على قنبلة معدة للتفجير ، مؤكدين أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط أحد المتهمين ويعمل طبيباً صيدلياً.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة ، قد تلقت بلاغاً يفيد وقوع انفجار قنبلة بمنطقة زهراء حلوان ، وعلى الفور انتقل رجال المفرقعات وبحوزتهم الأجهزة الكشفية لتحديد نوع القنبلة وتمشيط المكان.

وقال المستشار خفاجي، فى تصريحات صحفية إن الإرهابيين كانوا يستهدفون تفجير السيارة بالتليفونات عن بُعد أثناء استقلاله سيارته في طريقه للمحكمة لعقد جلسة اليوم.

ويذكر أن المستشار معتز خفاجى ، نظر العديد من القضايا ، وأصدر أحكامًا بمعاقبة سحر إبراهيم ، المتهمة الثانية في قضية التجسس المعروفة إعلاميًا بـ”الغواصات الألمانية”، بالحبس سنة مع الشغل ، في اتهامها بإهانة النيابة العامة.

وينظر أيضًا قضية مقتل حسن محمد شحاتة ، زعيم المذهب الشيعي في مصر ، و3 آخرين من أبنائه وأتباعه ، المتهم فيها 31 شخصًا.

كما أصدر حكمًا في قضية أحداث العنف بكرداسة ، وتكوين تنظيم تكفيري إرهابي ، وقتل اللواء نبيل فرج مساعد مدير أمن الجيزة ، بإعدام 12 متهمًا ، ومعاقبة 10 آخرين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد.

وينظر حاليًا في قضية تجسس المخابرات الإسرائيلية على مصر ، والمتهم فيها 4 أشخاص ، بينهم ضابطان في “الموساد”، وقضايا أخرى كمكتب الإرشاد.