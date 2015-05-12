أحمد موسى: تكليف المستشار عزت خميس بمهام وزير العدل

قال الإعلامى أحمد موسى، إنه تم تكليف المستشار عزت خميس، رئيس لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، القيام بمهام وزير العدل، حتى صدور قرار تعيين وزيرًا للعدل بدلاً من المستشار محفوظ صابر الوزير المستقيل، عقب رجوع المهندس إبراهيم محلب من فرنسا.

جاءت تصريحات الإعلامى أحمد موسى خلال إذاعته لبرنامجه "على مسئوليتى" والذى يعرض على فضائية "صدى البلد".

- رئيس الوزراء يقبل استقالة محفوظ صابر وزير العدل

- رئيس الوزراء يقبل استقالة محفوظ صابر وزير العدل

- "الوزراء": تعيين وزير جديد للعدل عقب عودة محلب من فرنسا

- بالفيديو.. شاهد التصريح الذى تسبب فى استقالة وزير العدل من منصبه

>