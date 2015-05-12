فؤاد بدراوى لـ"خالد صلاح": السيد البدوى أهدر 69 مليون جنيه داخل الحزب

قال فؤاد بدراوى، عضو تيار إصلاح الوفد، إن هناك إهدارا للأموال داخل الحزب، والدليل على هذا أن الودائع كانت تقترب من 92 مليون جنيه ووصلت الآن إلى 23 مليونا وهذا إهدار بين للمال.

وأضاف عضو تيار إصلاح الوفد عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، على فضائية "النهار"، أن الدكتور السيد البدوى تعاقد مع شركة إعلانات للجريدة دون الرجوع والعرض على مؤسسات الحزب وهذا مثبت فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، والمسئولية تقع هنا على رئيس الحزب الذى تعاقد مع هذه الشركة.

وأوضح فؤاد بدراوى، أن الحل الوحيد الآن داخل الحزب هو تأجيل انعقاد الجمعية العمومية والمقرر عقدها الجمعة المقبلة، لفتح باب الحوار وعرض المشكلات بشكل موضوعى للوصول إلى حل لتلك الأزمة.

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