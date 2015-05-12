أخبار عاجلة

ستاد مصر: حقيقة الأزمة التى حدثت بين لاعبى الزمالك والمدرب الراحل محمد حلمى عقب الهزيمة من الشرقية -
بعد إصدارها الرسمي.. «سيات» تطرح نسخة أكثر قوة من «أتيكا» -
«دودج» تستعد لطرح «تشالنجر ديمون» الجديدة في معرض نيويورك -
شركات عالمية تعلن غيابها عن معرض فرانكفورت الدولي للسيارات -
ستاد مصر: أراء الجماهير عن شكل المنافسة على الدورى -
حكمة نسيان النبى فى الصلاة - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: تشكيل فريق الأهلى لمباراة بتروجيت -
مكتب تموين حوش عيسى "آيل للسقوط" فوق رؤوس طالبي الدعم -
سفير كوريا الشمالية في روسيا: سنرد على أي استفزاز أمريكي "دون رحمة" -
«أليجري» يتمسك بالسيدة العجوز: باق لموسم آخر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

فؤاد بدراوى لـ"خالد صلاح": السيد البدوى أهدر 69 مليون جنيه داخل الحزب

Google+ Print
فؤاد بدراوى لـ"خالد صلاح": السيد البدوى أهدر 69 مليون جنيه داخل الحزب فؤاد بدراوى لـ"خالد صلاح": السيد البدوى أهدر 69 مليون جنيه داخل الحزب
قال فؤاد بدراوى، عضو تيار إصلاح الوفد، إن هناك إهدارا للأموال داخل الحزب، والدليل على هذا أن الودائع كانت تقترب من 92 مليون جنيه ووصلت الآن إلى 23 مليونا وهذا إهدار بين للمال.
>

وأضاف عضو تيار إصلاح الوفد عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، على فضائية "النهار"، أن الدكتور السيد البدوى تعاقد مع شركة إعلانات للجريدة دون الرجوع والعرض على مؤسسات الحزب وهذا مثبت فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، والمسئولية تقع هنا على رئيس الحزب الذى تعاقد مع هذه الشركة.

وأوضح فؤاد بدراوى، أن الحل الوحيد الآن داخل الحزب هو تأجيل انعقاد الجمعية العمومية والمقرر عقدها الجمعة المقبلة، لفتح باب الحوار وعرض المشكلات بشكل موضوعى للوصول إلى حل لتلك الأزمة.


>- قيادى وفدى لـ"آخر النهار": السيد البدوى ينفرد بالقرارات داخل الحزب

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365