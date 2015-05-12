عمرو أديب: "ابن الزبال مش هيخش القضاء حتى بعد استقالة الوزير"

علق الإعلامى عمرو أديب على قرار استقالة المستشار محفوظ صابر من وزارة العدل، عقب انتقاده بسبب تصريح متعلق بعدم قبول ابن عمال النظافة بالقضاء، قائلا "فى حالة نفاق اجتماعى غير طبيعى النهاردة فى مصر ، وابن الزبال مش هيخش القضاء حتى بعد الاستقالة أو الإقالة للوزير".

وأكد "أديب" فى تعليقه على الاستقالة ببرنامج "القاهرة اليوم"، المذاع على قناة اليوم، مساء الاثنين، أن هناك جهة فى مصر هى التى تقوم باختيار القاضى، وأن تلك الجهة لا يسيطر عليها أى أحد، لا الرئيس ولا الوزير، متسائلا "لما تروح تقدم إنك تبقى قاضى وتُرفض هل الجهة بتقولك إيه السبب للرفض؟".

وقال "أديب" إن هناك أشياء مرعبة فى هذا البلد منذ عشرات السنين ولن تتغير، مؤكداً أن جزءا كبيرا من العاملين بالقضاء أولاد قضاة، معتبرا أن تصريحات وزير العدل حول أبناء عمال النظافة مفتقدة للكياسة والذوق العام مع كونه رجلا محترما وفاضلا.