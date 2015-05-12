بالفيديو.. ضبط ورشتين لتصنيع الأسلحة و144 كيلو مخدرات بالشرقية

حصل "اليوم السابع" على مقطع فيديو للحملات الأمنية الموسعة التى شنتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بالاشتراك مع قطاعى الأمن المركزى ومصلحة الأمن العام واستهدفت منطقة الرويسات والعادلية ومنطقة سامى سعد بدائرة قسم شرطة الصالحية ودائرة مركز شرطة الحسينية، لضبط مرتكبى جرائم سرقات السيارات بالإكراه وحائزى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وتجار المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام.

وأسفرت الحملات عن ضبط "حمادة.س.ح" حداد، مقيم دائرة مركز شرطة ههيا لإدارته ورشة لتصنيع الأسلحة النارية غير المرخصة بداخلها 10 فرد خرطوش وأدوات التصنيع، وضبط "أحمد.م.م" وشهرته "أبو الروس"، حداد، مقيم دائرة مركز شرطة فاقوس، لإدارته ورشة لتصنيع الأسلحة النارية غير المرخصة، وبحوزته 10 فرد خرطوش و12 طلقة وأدوات التصنيع .

وفى مجال الأسلحة النارية غير المرخصة ضبطت الحملات بندقية FN، و7 بنادق آلية و14 بندقية خرطوش، و6 طبنجة، و 3فرد روسى، و 20فرد خرطوش، و 287طلقة مختلفة الأعيرة، و38 قضية مخدرات بواقع 141 كيلو بانجو و 2,285 كيلو هيروين، و950 جرام حشيش، و 530جرام لأفيون، و 6025أقراص مخدرة .

وفى مجال ضبط الهاربين من السجون العمومية ألقت القوات القبض على كل من "مفلح.م.م" مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس، هارب من السجون خلال أحداث يناير 2011 فى القضية رقم 34735 جنايات بلبيس لسنة 2006 "مخدرات" المحكوم عليه فيها بالسجن 6 سنوات.

وفى مجال ضبط حائزى الألعاب النارية ضبطت القوات قضيتين بواقع 3 طبنجات صوت، 1950 طلقة صوت، 4795 صاروخ ألعاب نارية، كما ضبطت متهما مطلوب ضبطه على ذمة اتهامه فى قضية "مخدرات "، و7 محكوما عليهم هاربين من أحكام فى قضايا (سلاح - سرقة بالإكراه – مخدرات)، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حال كل واقعة على حدة.