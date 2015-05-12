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حبس عامل طعن شابا فى منطقة حساسة بسبب معاكسة فتاة بمدينة نصر

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حبس عامل طعن شابا فى منطقة حساسة بسبب معاكسة فتاة بمدينة نصر حبس عامل طعن شابا فى منطقة حساسة بسبب معاكسة فتاة بمدينة نصر
أمر هشام هدية وكيل أول نيابة مدينة نصر بإشراف المستشار أحمد شورب بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق، تسبب فى عاهة مستديمة لشاب كان يستقل دراجة نارية عقب مشاجرة بينهما بسبب فتاة.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة أول مدينة نصر بلاغا من الأهالى تفيد بإصابة شاب يستقل دراجة نارية بجروح فى منطقة حساسة من جسده بعدما تعدى عليه بالضرب شاب بصحبة فتاة كان يستقلان سيارة أجرة "تاكسى"، انتقل على الفور رجال المباحث وتم القبض على المتهم ونقل المجنى عليه الى المستشفى لإسعافه.

كشفت تحقيقات النيابة التى باشرها هشام هدية وكيل أول نيابة مدينة نصر، أن المجنى عليه تلفظ لفتاة وعاكسها كانت بصحبة المتهم داخل سيارة تاكسى مما دفعها للنزول من السيارة واستوقفه، ثم أخرج المتهم سلاح بحوزته وطعن المجنى عليه فى منطقة حساسة حتى تمكن الأهالى من القبض عليه.

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مصر 365