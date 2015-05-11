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بسبب المصري .. فيريرا يحقق رقما للزمالك لم يحدث منذ الثمانينات!

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بسبب المصري .. فيريرا يحقق رقما للزمالك لم يحدث منذ الثمانينات! بسبب المصري .. فيريرا يحقق رقما للزمالك لم يحدث منذ الثمانينات!

حقق جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك رقما للفريق الأبيض لم يحدث منذ 32 عاما بعد الانتصار على المصري بشباك نظيفة.

الزمالك فاز المصري في الجولة 29 من الدوري المصري بهدف مقابل لاشيء عن طريق باسم مرسي.

وبعد الفوز بشباك نظيفة على المصري حافظ أحمد الشناوي للمرة السادسة على التوالي على شباكه في رقم لم يحدث منذ 32 عاما.

وبحث FilGoal.com في أرشيف نتائج الدوري المصري وتبين أن هذا الرقم لم يحدث وأن فعله الزمالك منذ موسم 1983-1984 عندما تُوج بالبطولة في النهاية.

بدأ الزمالك الانتصارات الستة المتتالية دون أن تهتز شباكه بالفوز على المنيا 1-0 في الجولة الثالثة في التاسع من نوفمبر 1983 بهدف سعيد الجدي.

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ثم الفوز على البلاستك 2-0 (مجدي طلبة – إيمانويل كوارشي) والمحلة 1-0 (كوارشي) والأوليمبي 1-0 (عادل عبد الواحد) والمصري 1-0 (عادل عبد الواحد) والمقاولون 1-0 (أول أهداف جمال عبد الحميد الرسمية مع الزمالك) بتاريخ 11 يناير 1984.

وتجمدت انتصارات الزمالك النظيفة بالتعادل مع الكروم سلبيا في الجولة التاسعة ثم تواصلت بالفوز على الترسانة 2-0 في الجولة 10.

وبعد ما كسر فيريرا أمام الرجاء رقم لم يحدث منذ 12 عاما. عاد ليكسر ويكتب رقما جديدا للزمالك لم يحدث منذ 32 عاما.

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فيديو اليوم السابع

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