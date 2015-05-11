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تعرف على أسماء لجنة الكرة بالأهلي.. وزيزو لـ في الجول: هدفنا دعم المدير الفني

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تعرف على أسماء لجنة الكرة بالأهلي.. وزيزو لـ في الجول: هدفنا دعم المدير الفني تعرف على أسماء لجنة الكرة بالأهلي.. وزيزو لـ في الجول: هدفنا دعم المدير الفني

عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" شكل لجنة لكرة القدم بالنادي الأهلي يقودها محمود طاهر رئيس القلعة الحمراء.

واجتمع زيزو مع علاء عبد الصادق اليوم الاثنين داخل مقر القلعة الحمراء للتحدث عن مهام اللجنة وصلاحياتها وكل ما يخصها.

وعلم FilGoal.com أن عبد العزيز عبد الشافي يقدم مع عبد الصادق اللائحة الأخيرة بأسماء الأعضاء إلى محمود طاهر في اجتماع صباح الثلاثاء.

الأعضاء

علاء عبد الصادق رئيس قطاع الكرة في الأهلي يتقدم الأسماء مع زيزو وطاهر. ويتواجد أيضا في اللجنة طاهر الشيخ عضو مجلس الإدارة.

وتتضمن اللجنة وليد صلاح الدين من خارج مجلس الإدارة والمناصب الرسمية في القلعة الحمراء.

وتم تشكيل اللجنة كما كان FilGoal.com قد انفرد أثناء الأزمة التي شهدت الإطاحة بالمدير الفني الإسباني خوان كارلوس جاريدو.

دعم الجهاز الفني

وحصل FiGoal.com على تعليق مقتضب من زيزو الذي ينتظر تقديم اللائحة بالكامل إلى طاهر.

وقال زيزو لـFilGoal.com: "هدفنا هو دعم الجهاز الفني للأهلي. وتقديم كل ما يحتاج إليه من دعم".

وتابع "الهدف الرئيسي يظل دوما هو خدمة النادي. والعمل كوحدة واحدة تحت مظلة الأهلي وبمبادئه لتحقيق طموحات الجماهير".

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