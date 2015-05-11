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حازم إمام: مناوشات غرف خلع الملابس؟ نرفزة ملعب وبدافع عن فريقي

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حازم إمام: مناوشات غرف خلع الملابس؟ نرفزة ملعب وبدافع عن فريقي حازم إمام: مناوشات غرف خلع الملابس؟ نرفزة ملعب وبدافع عن فريقي

أكد حازم إمام قائد نادي الزمالك إن ما حدث من مناوشات بعد لقاء الفريق أمام المصري "نرفزة ملعب".

الزمالك فاز على المصري في الجولة 29 من الدوري المصري بهدف مقابل لاشيء عن طريق باسم مرسي.

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ونشبت مناوشات عقب المباراة بعد قيام بعض الحاضرين بالهتاف ضد أحمد الشناوي حارس مرمى الزمالك وباسم مرسي مهاجم الفريق.

قبل أن يصل الأمر إلى عملاء غرف خلع الملابس بالهتاف ضد حازم إمام ونادي الزمالك.

وعن الواقعة تحدث حازم إمام في تصريحات لـFilGoal.com قائلا: "بالتأكيد سأدافع دائما عن فريقي ضد أي سباب أو هجوم".

وأضاف "ولكن ما حدث ليس أكثر من نرفزة ملعب".

وعن الفوز الصعب أمام المصري، قال حازم: "كل المباريات الآن مباريات كؤوس ولذلك الأهم دائما هو الانتصار".

وأتم "سنقفل الآن صفحة الدوري ونركز على لقاء الكونفدرالية".

ويستعد الزمالك لمواجهة سانجا الكونجولي في ذهاب دور الـ16 الثاني من كأس الكونفدرالية.

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فيديو اليوم السابع

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