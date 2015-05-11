حوار في الجول - وليد صلاح الدين عن.. الخطة الشاملة للجنة الكرة وقتل الحرب مع الزمالك

هو العضو الوحيد في لجنة الكرة بالنادي الأهلي الذي لا يعمل حاليا داخل القلعة الحمراء. لهذا سبب بالتأكيد، يكشفه لنا وليد صلاح الدين في حواره مع FilGoal.com.

الأهلي شكل لجنة كرة يقودها محمود طاهر رئيس النادي وشكلها عبد العزيز عبد الشافي رئيس قطاع الناشئين والرجل الأقدم داخل القلعة الحمراء في المناصب حاليا من حيث الخبرة.

مع هذا الثنائي يتواجد رئيس قطاع الكرة علاء عبد الصادق وعضو مجلس الإدارة الوحيد الذي لعب بشكل احترافي للأهلي طاهر الشيخ. والنجم المتميز وليد صلاح الدين.

هل وليد صلاح الدين جاهز لتلك المهمة؟

يجيب النجم صاحب الـ43 عاما "عملت بعد الاعتزال كنت مديرا لأكاديمية الأهلي. ثم عملت مدربا في قطاع الناشئين".

وتابع "ثم أنا لست جديدا على هذا الموقع. ولست الأول من بين الشباب. هادي خشبة عمل بمهام مشابهة وكذلك سيد عبد الحفيظ ومحمد يوسف وغيرهم".

وأردف "المهم هي الرؤية والخطط الطموحة. ولدي مشروعي الكامل للأهلي الذي سأقدمه للنادي وأبدأ في التحرك فيه سريعا حين تتم الأمور بشكل رسمي".

لكن وليد صلاح الدين يعمل في ظروف استثنائية إذ يأتي بعد رحيل المدير الفني الإسباني خوان كارلوس جاريدو وتعيين فتحي مبروك مدربا للأهلي حتى نهاية الموسم.

وعن ذلك صرح "هناك من يقول إن الضغوط كبيرة. في رأيي العكس هو الصحيح. لا توجد ضغوط هائلة على الفريق".

فريق رائع

وقال وليد صلاح الدين: "هناك أمر أخر هام. هناك من شكك في قدرات لاعبي الأهلي. بينما في الحقيقة وضح الآن أن العيب كان في جاريدو ليس أكثر".

وأوضح "الأهلي أغلب لاعبيه يمثلون منتخب مصر. الفريق يضم عناصرا هم ربما الأميز في البلاد كلها. ولتنظر لنتائج الاسبوع الماضي مع فتحي مبروك".

الأهلي فاز مع مبروك في مباراتين على النصر ثم طلائع الجيش. سجل 7 أهداف ولم تتلق شباكه أي هدف.

هكذا يبدو أن الأزمة ليست في اللاعبين من وجهة نظر وليد صلاح الدين. إذا كيف يرى دور لجنة الكرة؟

مستقبل الأهلي

يفصح وليد صلاح "أولا يجب أن نشكل خطة شاملة لمستقبل الفريق الأول. سننظر لمعدل أعمار اللاعبين. سنراجع العقود وننظر لصغار السن والنابهين".

وأكد "والأهم هو الاستفادة بشكل أكبر من قطاع الناشئين وربطه بشكل واضح بالفريق الأول. لدينا مصنعا قويا فكيف لا نستغله بأنسب شكل ممكن".

ويساعد في ذلك أن فتحي مبروك كان المدير الفني لفريق الناشئين قبل تولي مسؤولية الفريق الأول، وزيزو عضو لجنة الكرة ومن شكلها كذلك هو رئيس قطاع الناشئين كله.

ويتحدث هنا وليد صلاح الدين عن علاقة لجنة الكرة بالجهاز الفني الذي يمثله فتحي مبروك كمدرب أول.

لو كان جاريدو هنا

ويقول وليد صلاح الدين: "أولا لا يمكن أبدا أن يتدخل أي فرد من لجنة الكرة أو خارجها أو في وقت سابق أو لاحق في عمل المدير الفني".

ثم أوضح "لجنة الكرة لها طبيعة مهام. والعرف السائد أنك لا تتدخل في عمل المدرب إلا في حالة الانهيار داخل الفريق".

وضرب مثالا "لو كان جاريدو موجودا طبعا كنا سنتحدث معه. كنا سنستفسر عن كيف تداخلت الأمور وتشابكت داخل الفريق لتلك الدرجة وستستمع لوجهة نظره".

وأردف "لكن هل تستطيع التدخل في عمل مدرب ناجح؟ أصلا كمنطق حتى؟ بالتأكيد الإجابة هي لا".

الصفقات

وعن ملف الصفقات الذي ينتظر الأهلي، صرح وليد صلاح الدين "الفريق يحتاج لخمسة إلى 6 لاعبين من وجهة نظري".

وأفصح "نحتاج إلى قلب دفاع. إلى ارتكاز متوسط ميدان. وإلى مهاجم. هذه هي المراكز والعدد غالبا من 5 إلى 6".

ثم أكد "المهم هنا هي السياسة. وسياستنا هي قتل الحرب التي تدور مع الزمالك في هذا الشأن. فلنتعامل باحترافية".

وأوضح "تحتاج لمهاجم؟ هناك 20 في السوق فلتتفاوض مع من تحتاج. لكن فلتنتهي الأمور التي تحدث من تدخل في صفقات الزمالك ورفع السعر عليه وما إلى ذلك".

وأتم "هذا ما سنعمل عليه. بخصوص الاستغناءات؟ لا هذا ملف التحدث فيه سابق لأوانه. فلنضع السياسة العامة والخطة الشاملة لمستقبل الأهلي أولا".