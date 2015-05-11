الخارجية تتابع أزمة احتجاز المصريين بليبيا

أكدت وزارة الخارجية بإنها تقوم بالإهتمام البالغ اللأنباء المتواترة في بعض وسائل الإعلام عن إحتجاز عدد من المواطنين المصريين في ليبيا بتهمة الهجرة غير الشرعية وعدم حمل أوراق ثبوتية .

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن السفير المصري في ليبيا والموجود حالياً في القاهرة يجري إتصالات مع السلطات المحلية في ليبيا ومع عدد من شيوخ وعواقل القبائل هناك للوقوف على صحة تلك الأنباء والعمل على سرعة إطلاق المحتجزين في حالة التأكد من ذلك.

وجدد المتحدث تحذير وزارة الخارجية التام للمصريين من السفر إلى ليبيا في الوقت الراهن، كما جدد التحذير بعدم التسلل الي داخل ليبيا بطرق غير شرعية تجنباً بتعريض ارواحهم للخطر او المسائلة القانونية.