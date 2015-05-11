محمد بن زايد يشيد بإنجازات ومبادرات محمد بن راشد الثقافية

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ان تكريم صاحبَ السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ونيله شخصية العام الثقافية هو تكريم وتقدير للإرادة الصلبة والرؤية الحكيمة التي يتحلى بها والذي تمكن من خلالها وفي فترات قياسية من إحداث نهضة شاملة تقف الثقافة في طليعتها.



> جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم في مركز ابوظبي الوطني للمعارض مساء اليوم لتكريم الفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب في دورتها التاسعة.



> وقال سموه ان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يعبر دوما بإنجازاته ومبادراته ومواقفه في كافة المجالات عن الرؤية المبدعة الباحثة دوما عن تحديات جديدة تتخطاها وآفاق بعيدة ترتادها وصولا إلى العالمية.



> وأضاف صاحب السمو ولي عهد أبوظبي: أبارك للشعب الإماراتي ولكل مبدع ومبتكر في عالمنا هذا الفوز الذي لاقى أهله كما أبارك لجميع الفائزين بدورة هذا العام من الجائزة من مبدعين ومفكرين وأدباء يسهمون في الارتقاء بالوعي الفكري

> والثقافي العربي.

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