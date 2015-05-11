ضبط عاطل بأسوان وبحوزته 25 كيلو بانجو‎

تمكنت إدارة قسم مكافحة المخدرات بأسوان برئاسة العقيد عبدالمنعم وهدان من ضبط عاطل وبحوزته كمية كبيرة من البانجو.

وكانت معلومات وصلت الى العميد خالد الشاذلى رئيس مباحث أسوان تفيد بقيام عاطل بترويج المواد المخدرة.

خرجت قوة أمنية برئاسة العميد جودت عبد الجبار وكيل إدارة البحث والنقيب إبراهيم أبازيد بقسم مكافحة المخدرات بالإشتراك مع وحدة مباحث قسم أول برئاسة الرائد أحمد خلف الله،وتم ضبط “أشرف. س. م” وشهرته “أشرف سيكا – 44 سنة – عاطل” ومقيم شارع المطار دائرة قسم أول، وكان بحوزته 8 لفافات كبيرة بانجو وزنت نحو 25 كيلو جرام، وهاتف محمول ومبلغ مالي.

وبمواجهته أقر حيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف المحمول لتسهيل التعامل مع عملائه والمبلغ المالي حصيلة تجارته.

تحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.