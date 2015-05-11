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غدًا.. وزير التموين يفتتح منفذ سلع تموينية بعد تطويره بالإسماعيلية

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غدًا.. وزير التموين يفتتح منفذ سلع تموينية بعد تطويره بالإسماعيلية غدًا.. وزير التموين يفتتح منفذ سلع تموينية بعد تطويره بالإسماعيلية
يفتتح الدكتور خالد حنفى، وزير والتجارة الداخلية، منفذ بيع السلع التموينية لحى ثان الإسماعيلية بعد تطويره، غدًا الثلاثاء.

وقال بيان لديوان محافظة الإسماعيلية إن اللواء ياسين طاهر، محافظ المدينة، يرافق الوزير خلال جولته .

وتتضمن الجولة افتتاح منفذ البيع أحد فروع شركة الجملة لبيع السلع التموينية بالكروت الذكية، والسلع الحرة بأسعار مخفضة للسيطرة على الأسعار. ويتفقد الوزير مجمع المخابز الآلية بحى ثان للمرة الثانية منذ توليه الوزارة، وتسلم وتوريد القمح المحلى بصومعة شركة مطاحن شرق الدلتا بالمنطقة الصناعية .
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