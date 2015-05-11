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3 إطلالات للسيدة المحافظة من حفل BAFTA TV Awards

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3 إطلالات للسيدة المحافظة من حفل BAFTA TV Awards 3 إطلالات للسيدة المحافظة من حفل BAFTA TV Awards

الإثنين 11-05-2015 16:55

أقيم مؤخراً حفل ساهر لتكريم نجوم التلفزيون البريطاني، وخلال هذا الحفل ظهرت العديد من الإطلالات الأنيقة، وقد اخترنا لك 3 إطلالات جميلة يمكن أن تناسب ستايل السيدة المحافظة التي تبحث عن إطلالات رزينة وساترة.

اختارت Anna Friel تصميماً ناعماً باللون الأبيض من تصميم Osman تميز بتصميمه البسيط من الأمام ومفاجأة أنيقة من الخلف أضفت على إطلالتها حيوية وأناقة، وظهرت Keeley Hawes بفستان كلاسيكي جميل باللون الأسود تميز بأكمامه الطويلة الشفافة وتصميمه الفخم، بينما اختارت الممثلة Sophie McShera تصميماً كلاسيكياً بسيطاً باللونين الأبيض والأسود لتتألق بأسوب رزين على السجادة الحمراء.

أي هذه الإطلالات هي الأجمل برأيك؟

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سيدتي