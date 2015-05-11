والد طفل يتهم مستفى الهلال بسوهاج بالفشل في تركيب “كانيولا” لابنه المريض​

تعانى أسرة الطفل ” عمرو إسلام منصور ” ، 6 أشهر ، والتى تقيم بمدينة سوهاج ، بسبب حالة مرضية مصاب بها طفلهم الرضيع ، وهى نقص الكالسيوم بالجسم ، والتى أدت إلى إصابته بحالة من التشنجات ، الأمر الذى أدى إلى تحويل الطفل للعلاج بمستشفى الهلال للتأمين الصحى بمدينة سوهاج .

و بدأت معاناة الاسرة ، بسبب ما وصفوه بعدم توافر طبيب ، أو ممرضة ، لديها المقدرة على تركيب الكانيولا الطبية المخصصة بمحلول الكالسيوم ، بإستثناء ممرضة واحدة ، وعند راحة تلك الممرضة ، يتوقف علاج الطفل .

وقال إسلام منصور موظف بالتربية والتعليم ووالد الطفل ، أنه قام بحجز غرفة خاصة لطفله ب 140 جنية يومياً ، نظير الرعاية الطبية التى وصفها بالغائبة ، موضحاً أن ابنه الرضيع تعرض لكمية كبيرة من الإصابات بأماكن متفرقة بجسدة ، نتيجة عدم المقدرة على تركيب الكانيولا ، الأمر الذى أدى إلى استمرار إصابة الطفل بنوبات التشنج ، وجعل الاطباء يطعنون الكانيولا برأسه بصورة غريبة رفضها مدير المستشفى نفسه .

هذا وطالبت أسرة الطفل كنموذج لحالات عديدة ، ضرورة تدريب طواقم التمريض على كيفية استخدام تلك الكانيولا ، ومحاولة إيجاد حل سريع لمشكلة الطفل ، حتى لاتتكرر نوبات التشنج .