أخبار عاجلة

ستاد مصر: حقيقة الأزمة التى حدثت بين لاعبى الزمالك والمدرب الراحل محمد حلمى عقب الهزيمة من الشرقية -
بعد إصدارها الرسمي.. «سيات» تطرح نسخة أكثر قوة من «أتيكا» -
«دودج» تستعد لطرح «تشالنجر ديمون» الجديدة في معرض نيويورك -
شركات عالمية تعلن غيابها عن معرض فرانكفورت الدولي للسيارات -
ستاد مصر: أراء الجماهير عن شكل المنافسة على الدورى -
حكمة نسيان النبى فى الصلاة - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: تشكيل فريق الأهلى لمباراة بتروجيت -
مكتب تموين حوش عيسى "آيل للسقوط" فوق رؤوس طالبي الدعم -
سفير كوريا الشمالية في روسيا: سنرد على أي استفزاز أمريكي "دون رحمة" -
«أليجري» يتمسك بالسيدة العجوز: باق لموسم آخر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

والد طفل يتهم مستفى الهلال بسوهاج بالفشل في تركيب “كانيولا” لابنه المريض​

Google+ Print
والد طفل يتهم مستفى الهلال بسوهاج بالفشل في تركيب “كانيولا” لابنه المريض​ والد طفل يتهم مستفى الهلال بسوهاج بالفشل في تركيب “كانيولا” لابنه المريض​

قدم الطفل المريض

تعانى أسرة الطفل ” عمرو إسلام منصور ” ، 6 أشهر ، والتى تقيم بمدينة سوهاج ، بسبب حالة مرضية مصاب بها طفلهم الرضيع ، وهى نقص الكالسيوم بالجسم ، والتى أدت إلى إصابته بحالة من التشنجات ، الأمر الذى أدى إلى تحويل الطفل للعلاج بمستشفى الهلال للتأمين الصحى بمدينة سوهاج .

و بدأت معاناة الاسرة ، بسبب ما وصفوه بعدم توافر طبيب ، أو ممرضة ، لديها المقدرة على تركيب الكانيولا الطبية المخصصة بمحلول الكالسيوم ، بإستثناء ممرضة واحدة ، وعند راحة تلك الممرضة ، يتوقف علاج الطفل .

وقال إسلام منصور موظف بالتربية والتعليم ووالد الطفل ، أنه قام بحجز غرفة خاصة لطفله ب 140 جنية يومياً ، نظير الرعاية الطبية التى وصفها بالغائبة ، موضحاً أن ابنه الرضيع تعرض لكمية كبيرة من الإصابات بأماكن متفرقة بجسدة ، نتيجة عدم المقدرة على تركيب الكانيولا ، الأمر الذى أدى إلى استمرار إصابة الطفل بنوبات التشنج ، وجعل الاطباء يطعنون الكانيولا برأسه بصورة غريبة رفضها مدير المستشفى نفسه .

هذا وطالبت أسرة الطفل كنموذج لحالات عديدة ، ضرورة تدريب طواقم التمريض على كيفية استخدام تلك الكانيولا ، ومحاولة إيجاد حل سريع لمشكلة الطفل ، حتى لاتتكرر نوبات التشنج .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا