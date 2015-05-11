منحة يابانية بقيمة 6 مليون جنيه لاستكمال أعمال مشروع مياه الشرب بالوادي الجديد‎

تستكمل مديرية الإسكان بالوادي الجديد الأعمال الهندسية الخاصة بمشروع تحسين مياه الشرب والصرف الصحي بمراكز المحافظة.

وقال المهندس أحمد حسين وكيل وزارة الإسكان بالوادي الجديد اليوم الإثنين، إن هذه المشروعات ممولة من الصندوق الإجتماعي للتنمية بالمحافظة عن طريق منحة يابانية بقيمة 6 مليون جنيه.

وتشمل مشروعات البنية الأساسية المجتمعية، وتشمل تغذية بعض المناطق المحرومة، وكذلك حل مشكلة المناطق العاجلة المطلوب ربطها بشبكة الصرف الصحي.

وأضاف أن تحسين مياه الشرب يشمل توصيل خطوط جديدة للمناطق المحرومة، وإحلال بعض الخطوط القديمة بـ 10 مناطق بمدينة الخارجة،

وأشار أن التنفيذ تشارك به الوحدات المحلية حيث يتم الاستعانة بفنيين متخصصين من الوحدات المحلية.