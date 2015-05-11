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دخل ليسرق الأسلاك فصعقته الكهرباء

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دخل ليسرق الأسلاك فصعقته الكهرباء دخل ليسرق الأسلاك فصعقته الكهرباء

تفحّمت جثة لص آسيوي صعقته الكهرباء أثناء أداء مهامه في سرقة أسلاك توصيلات كهربائية من إحدى الغرف المغذية للطاقة الكهربائية في أبوظبي.

وقال اللواء عمير المهيري، مدير عام العمليات الشرطية في شرطة أبوظبي، إن مركز شرطة الشعبية، تلقى أخيراً بلاغاً من غرفة العمليات، يفيد بوجود شخص "مصعوق" داخل غرفة كهرباء محاطة بباب وسياج حديدي، وبالانتقال إلى المكان تأكّد صحة البلاغ، وتم العثور على جثة رجل، متلبساً بأسلاكه التي كان ينوي سرقتها.

وأوضح أن المعاينة الأولية أظهرت أن المتوفى كان يحاول سرقة الأسلاك الكهربائية، بعدما خلع قفل الباب الحديدي، ليلاً، وأثناء محاولته قطع الكوابل بأدوات وُجدت بحوزته، تعرّض جسمه لصعقة كهربائية قوية فلقي حتفه على الفور.

وذكر اللواء المهيري، أن التحقيق أظهر أن المتوفى يُدعى ("س. ب. ش" 33 سنة) باكستاني الجنسية، ويعمل في إحدى شركات المقاولات، لافتاً إلى العثور بجانب الجثة على أدوات لفك الأبواب والأقفال المعدنية، وأدوات أخرى لقطع الكوابل الكهربائية، والتي تستخدم عادة في عمليات السرقة المماثلة، مشيراً إلى أن التحقيق لا يزال جارياً لكشف ملابسات ومسببات الواقعة.

ونصح عمير ضعاف الأنفس بارتداء ثوب التعفف عن مثل هذه السلوكيات غير القويمة والاستنارة بالوعي والأخلاق الفضيلة، بعيداً عن الجريمة وما تتسبب به دوماً من عواقب أليمة.

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