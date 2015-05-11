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كارباخال: على ريال مدريد ألا يصاب بالجنون أمام يوفنتوس

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كارباخال: على ريال مدريد ألا يصاب بالجنون أمام يوفنتوس كارباخال: على ريال مدريد ألا يصاب بالجنون أمام يوفنتوس

يأمل دانيل كارباخال الظهير الأيمن لريال مدريد أن يتحلى رفاقه بالهدوء أثناء مباراة يوفنتوس يوم الأربعاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

يوفنتوس فاز على ملعبه ذهابا في تورينو 2-1 على ريال مدريد. ويحتاج الميرنجي للتعويض في سانتياجو برنابيو إ ن رغب في المنافسة على بطولة خاصة بعد ضياع الكأس والليجا من يديه.

وقال كارباخال عن المباراة: "علينا ألا نصاب بالجنون. أن نصبر ونتحلى بالهدوء حتى يقع اللقاء بين أيدينا".

وأوضح لصحيفة ماركا "علينا أن نظل هادئين. المباراة 90 دقيقة وبالتالي علينا اللعب بحذر وألا نمنحهم أي خطأ لأنهم يعيشون على تلك الأشياء".

وأردف "لا تمرير خاطئ. لا مساحة في خلف ظهرك. علينا أن نستحوذ ونجعلهم يدفعون ثمن ترك الكرة لنا".

موراتا

وعن مواجهته المرتقبة مع زميله السابق في ريال مدريد ونجم يوفنتوس حاليا ألفارو موراتا، قال كارباخال: "أمر جيد أن تجد صديق لك في نصف نهائي الأبطال".

ثم استدرك "لكن الأمر لا يكون جيدا حين يكون خصما لك. إنه لاعب رائع".

وأتم "نتمنى أن نكون كلنا في أفضل حال. أن يعود لنا كذلك كريم بنزيمة لأنه يفعل دوما أشياء مهمة في مثل تلك المباريات. ومع إحساسنا بأنفاس الجماهير سنكون 12 لاعبا ضد يوفنتوس".

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فيديو اليوم السابع