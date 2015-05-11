كروس يشارك في تدريبات ريال مدريد وبيل يتمرن منفردا

(إفي): شارك الألماني توني كروس اليوم الاثنين في التدريبات الجماعية لفريقه ريال مدريد الإسباني، في إطار الاستعدادات لمواجهة يوفنتوس بعد غد الأربعاء على ملعب "سانتياجو برنابيو" في إياب نصف نهائي دوري الأبطال الأوروبي.

وخلال الجلسة قبل الأخيرة من المران قبيل مواجهة فريق السيدة العجوز، أجرى الويلزي جاريث بيل تدريبات منفردة داخل منشآت النادي.

وأشار النادي إلى أن كروس، الذي اضطر لمغادرة مباراة فالنسيا في الليجا بسبب الإصابة، أكمل الجزء الأول من التدريبات الجماعية برفقة زملائه.

وبالإضافة إلى النبأ السيء المتمثل في تعادل الريال أمام فالنسيا 2-2 بما يتركه عمليا بعيدا عن المنافسة على لقب الليجا، كانت إصابة كروس أسوأ نبأ للفريق الذي يدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وإن كانت الفحوصات التي أجراها أمس قد أكدت عدم تعرضه لإصابة عضلية.

كما شارك في تدريبات اليوم الفرنسي كريم بنزيمة، بينما غاب كل من الكرواتي لوكا مودريتش والألماني سامي خضيرا.

وأجرى حراس المرمى إيكر كاسياس وكيلور نافاس وفرناندو باتشيكو مرانا خاصا.

وكان ذهاب نصف نهائي التشامبيونز ليج قد انتهى بفوز يوفنتوس 2-1 ، ويطمح الفريق الملكي في قلب النتيجة لصالحه على أمل أن يصبح أول فريق يتوج بالبطولة عامين متتاليين.