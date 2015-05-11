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أجويرو يرغب في الانتقام من تشيلسي

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أجويرو يرغب في الانتقام من تشيلسي أجويرو يرغب في الانتقام من تشيلسي

يرغب سيرخيو أجويرو نجم مانشستر سيتي في الانتقام من تشيلسي في الموسم المقبل من الدوري الإنجليزي الممتاز.

المهاجم الأرجنتيني لم يستطع هو وفريقه تحقيق لقب الدوري، واقتنص تشيلسي البطولة في النهاية.

وقال أجويرو فيما أبرزه سيتي عبر موقعه الرسمي: "هذا الموسم لم يكن كما نأمل ونتوقع. في الموسم المقبل علينا البحث عن نتائج أفضل".

وعن تشيلسي ألمح أجويرو "هناك دوما عامل الانتقام في عالم كرة القدم".

أجويرو

من جانبه صرح مانويل بيللجريني المدير الفني لمانشستر سيتي "أجويرو سيظل يتحسن. لا شك في ذلك".

وتابع "أجويرو لم يكن بهذا المستوى الرائع في الموسم الماضي. كل عام يتفوق على نفسه ويتطور. سيرخيو لن يتحرك إلا إلى الأمام".

وسجل أجويرو 25 هدفا في 31 مباراة. كما صنع 7 أهداف وسدد 138 كرة هذا الموسم في الدوري الإنجليزي.

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