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كيلليني: أهم مباراة في حياتي مع يوفنتوس.. وتذكروا ديل بييرو

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كيلليني: أهم مباراة في حياتي مع يوفنتوس.. وتذكروا ديل بييرو كيلليني: أهم مباراة في حياتي مع يوفنتوس.. وتذكروا ديل بييرو

يعتبر جورجيو كيلليني مدافع يوفنتوس مباراة فريقه أمام ريال مدريد الأهم في حياته بقميص البيانكونيري.

ريال مدريد يستضيف يوفنتوس في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياجو برنابيو بعد فوز البيانكونيري ذهابا 2-1 في إيطاليا.

وقال كيلليني عن المباراة: "لا أستطيع الانتظار. لا أطيق صبرا حتى يأتي يوم الأربعاء لخوض اللقاء".

وأوضح "أنا هنا مع يوفنتوس منذ 10 سنوات. الفريق لم يصل إلى نصف النهائي منذ 12 عاما. لهذا نعرف أن تلك المباراة أمام ريال مدريد الأهم في حياتي مع البيانكونيري".

وكان كيلليني قد خرج مطرودا وخسر يوفنتوس في أخر مباراة له ضد ريال مدريد على أرض سانتياجو برنابيو.

لكنه صرح عن ذلك "ربما حدث ذلك وأتمنى ألا يتكرر. لكن هناك مباراة أخرى لعبتها في سانتياجو برنابيو وفزنا بها في 2008-2009. شكرا ديل بييرو على تلك الذكرى".

ديل بييرو سجل هدفين في إيكير كاسياس حارس ريال مدريد ومنح يوفنتوس الفوز.

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