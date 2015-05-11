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رافينيا: ميسي؟ ماذا عن سواريز

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رافينيا: ميسي؟ ماذا عن سواريز رافينيا: ميسي؟ ماذا عن سواريز

يدرك رافينيا الظهير الأيمن لبايرن ميونيخ الألماني مدى صعوبة مهمته. فهو لن يساعد فقط فريقه على تسجيل 3 أهداف في برشلونة بل وفي الوقت نفسه إيقاف أحد أفضل لاعبي العالم ليونيل ميسي.

برشلونة فاز 3-0 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب كامب نو. وتقام جولة الإياب يوم الثلاثاء.

وقال رافينيا: "الكل يعلم كم يعد صعبا أن توقف ليونيل ميسي. إنه لاعب يستطيع حمل المباراة على كتفيه وتغيير كل شيء فيها".

وتابع البرازيلي "طبعا حاولنا إيقاف ميسي في لقاء الذهاب. لكن...".

ثم استدرك "لكن برشلونة ليس فقط ليونيل ميسي. نحن ندرك ذلك جيدا".

وأتم "ماذا عن ميسي؟ ماذا إذا عن سواريز؟".

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فيديو اليوم السابع