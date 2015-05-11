ليلة_الابطال – جوتزه قد يعوض شفاينشتايجر أمام برشلونة

تبديل واحد فقط قد يجريه المدير الفني لبايرن ميونيخ بيب جوارديولا على تشكيل فريقه في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة في مهمة العودة الصعبة.

ويستضيف بايرن ميونيخ فريق برشلونة يوم الثلاثاء بعد أسبوع من السقوط في لقاء الذهاب بكامب نو بثلاثية دون رد، حيث يحتاج أصحاب الأرض للفوز برباعية حال أرادوا الظهور في النهائي الذي يقام بملعب برلين.

وأفاد الموقع الرسمي لدوري أبطال أوروبا بأن جوارديولا قد يخوض المباراة بنفس تشكيل لقاء الذهاب، مع إجرائه لتبديل واحد فقط هو الدفع بماريو جوتزه بدلا من باستيان شفاينشتايجر لزيادة الفاعلية الهجومية للفريق البافاري.

وعلى ذلك فقد يكون تشكيل بايرن ميونيخ كالتالي: مانويل نوير، رافينيا، مهدي بنعطية، خوان بيرنات، جيروم بواتنج، شابي ألونسو، فيليب لام، تياجو ألكانتارا، توماس مولر، ماريو جوتزه، وروبرت ليفاندوفسكي.