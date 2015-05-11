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بعد شفاء أول حالة.. العلماء يكثفون جهود مكافحة الإيدز

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بعد شفاء أول حالة.. العلماء يكثفون جهود مكافحة الإيدز بعد شفاء أول حالة.. العلماء يكثفون جهود مكافحة الإيدز
أعلنت شركة جلاكسو سميثكلاين البريطانية، أنها تكثف تعاونها مع العلماء الأمريكيين لابتكار علاج حديث للإيدز بعد أن قالت الشركة الأسبوع الماضى إنها ستواصل إنتاج أدوية علاج المرض.

وحتى وقت قريب أحجم كثير من الباحثين عن مجرد مناقشة احتمال علاج هذا المرض الذى يصيب 35 مليون شخص فى العالم لأن العقبات يتعذر تذليلها. لكن بعد معركة استمرت 30 عامًا فى محاولة لمكافحة المرض بالاستعانة بعقاقير مضادة للفيروسات يجرى تعاطيها طول العمر عمت مشاعر من التفاؤل المتزايد بأن الشفاء من المرض بات قريب المنال.

كانت حالة تيموثى براون- الذى تم القضاء على مرض الإيدز الذى كان يعانى منه بالاستعانة بعلاج مركب لسرطان الدم عام 2007- أول حالة شفاء لمرضى الإيدز وظل العلماء يبنون عليها منذئذ. وتضمن العلاج زرع خلايا جذعية مأخوذة من متبرع يتميز بطفرة جينية نادرة تقاوم الإصابة بالإيدز وهو أسلوب معقد لا يعول العلماء كثيرا على تكراره أو تعميمه.

واستثمرت جلاكسو سميثكلاين فى أحدث الخبرات وأنشأت مركزا لعلاج الإيدز بالتعاون مع جامعة نورث كارولاينا فى تشابل هيل وأنشأت شركة جديدة شاركت فى ملكيتها عدة جهات.

وقالت الشركة اليوم الاثنين إنها سوف تستثمر 20 مليون دولار فى تمويل هذه الجهود لمدة خمس سنوات قادمة. وسيدرس العلماء مختلف خيارات العلاج ومنها أساليب ابتكرتها جامعة نورث كارولاينا والتى تتلخص فى كشف الفيروسات الكامنة المختبئة فى خلايا الدم البيضاء ليهاجمها جهاز المناعة.

ويعلق الباحثون آمالهم على ابتكار أساليب مبسطة يمكنها الاستفادة من الإنجازات التى تحققت فى مجال إنتاج عقاقير تعزز جهاز المناعة لعلاج السرطان.

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مصر 365