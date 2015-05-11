إحالة 181 طبيبًا وإيقاف مدير مستشفى بالغربية للتحقيق لتغيبهم عن العمل

قرر محافظ الغربية سعيد مصطفى كامل، إيقاف الدكتور سيد سيد أحمد عامر مدير مستشفى أبيار المركزى عن العمل لتغيبه وإهماله فى العمل، وإحالة 181 طبيبًا بالمستشفى؛ للتحقيق لعدم تواجدهم بالمستشفى فى أوقات العمل الرسمية واتخاذ الاجراءات القانونية تجاههم.

كما قرر حصر أيام الغياب خلال الأسبوع وأصدر توجيهاته بمعاقبة المقصرين فى أداء عملهم جاء ذلك خلال الجولة المفاجئة التى قام بها محافظ الغربية لقرية أبيار والنحارية مركز كفر الزيات حيث قام بتفقد جميع أقسام مستشفى أبيار المركزى وتبين عدم وجود مدير المستشفى فأصدر قراره السابق.

- محافظ أسوان يجرى تغييرات فى قيادات صحة نصر النوبة بعد شكاوى المرضى

>