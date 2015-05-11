أخبار عاجلة

ستاد مصر: حقيقة الأزمة التى حدثت بين لاعبى الزمالك والمدرب الراحل محمد حلمى عقب الهزيمة من الشرقية -
بعد إصدارها الرسمي.. «سيات» تطرح نسخة أكثر قوة من «أتيكا» -
«دودج» تستعد لطرح «تشالنجر ديمون» الجديدة في معرض نيويورك -
شركات عالمية تعلن غيابها عن معرض فرانكفورت الدولي للسيارات -
ستاد مصر: أراء الجماهير عن شكل المنافسة على الدورى -
حكمة نسيان النبى فى الصلاة - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: تشكيل فريق الأهلى لمباراة بتروجيت -
مكتب تموين حوش عيسى "آيل للسقوط" فوق رؤوس طالبي الدعم -
سفير كوريا الشمالية في روسيا: سنرد على أي استفزاز أمريكي "دون رحمة" -
«أليجري» يتمسك بالسيدة العجوز: باق لموسم آخر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

إحالة 181 طبيبًا وإيقاف مدير مستشفى بالغربية للتحقيق لتغيبهم عن العمل

Google+ Print
إحالة 181 طبيبًا وإيقاف مدير مستشفى بالغربية للتحقيق لتغيبهم عن العمل إحالة 181 طبيبًا وإيقاف مدير مستشفى بالغربية للتحقيق لتغيبهم عن العمل
قرر محافظ الغربية سعيد مصطفى كامل، إيقاف الدكتور سيد سيد أحمد عامر مدير مستشفى أبيار المركزى عن العمل لتغيبه وإهماله فى العمل، وإحالة 181 طبيبًا بالمستشفى؛ للتحقيق لعدم تواجدهم بالمستشفى فى أوقات العمل الرسمية واتخاذ الاجراءات القانونية تجاههم.

كما قرر حصر أيام الغياب خلال الأسبوع وأصدر توجيهاته بمعاقبة المقصرين فى أداء عملهم جاء ذلك خلال الجولة المفاجئة التى قام بها محافظ الغربية لقرية أبيار والنحارية مركز كفر الزيات حيث قام بتفقد جميع أقسام مستشفى أبيار المركزى وتبين عدم وجود مدير المستشفى فأصدر قراره السابق.


>- محافظ أسوان يجرى تغييرات فى قيادات صحة نصر النوبة بعد شكاوى المرضى
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365