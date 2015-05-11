محلب يصل فرنسا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام لدعم العلاقات الثنائية

وصل المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء عصر اليوم الاثنين الى العاصمة الفرنسية والتي تعد اول زيارة رسمية لمحلب الي فرنسا منذ توليه رئاسة الوزراء حيث من المقرر أن تستغرق عدة أيام.

وقد أجريت لرئيس الوزراء مراسم استقبال رسمية وكان في استقباله بمطار “أورلي” عدد من المسؤولين الفرنسيين و سفير مصر بباريس السفير إيهاب بدوي و سفير فرنسا لدى مصر أندريه باران.

ويلتقي محلب خلالها مع كل من نظيره الفرنسي مانويل فالس وكبار المسؤولين الفرنسيين وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال لبحث توسيع التعاون المشترك في شتى المجالات والتطرق أيضا خلال المباحثات بين الجانبين لتتناول أبعاد القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك في منطقة الشرق الأوسط.

وتأتي زيارة رئيس الوزراء الي باريس في إطار التقارب الملحوظ بين مصر وفرنسا خاصة في أعقاب الزيارة الناجحة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي الى العاصمة الفرنسية خلال شهر نوفمبر الماضي والتي كانت بمثابة قوة الدفع الجديدة لتطوير العلاقات قدما وعكست رغبة مشتركة في تعزيز الشراكة الثنائية على الأصعدة الاقتصادية والعسكرية والثقافية والتعليمية ومجالات اخري وأيضا فيما يتعلق بالفرنكوفونية فضلا عن تعزيز الحوار الثنائي حول القضايا الإقليمية والدولية.

ويضم الوفد المرافق للمهندس إبراهيم محلب كل من رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر ووزير الطيران المدني الطيار حسام كمال ووزير التعليم الفني والتدريب الدكتور محمد يوسف ووزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبد النور ووزير النقل المهندس هاني ضاحي واللواء أحمد أنيس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية “النايل سات”.