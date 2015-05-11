“السياحة”: تسيير أول رحلة طيران مباشر بين عاصمة المجر وشرم الشيخ السبت المقبل

أعلنت وزارة السياحة أن السبت المقبل يشهد تسيير أول رحلة طيران مباشر بين بودابست “عاصمة المجر” وشرم الشيخ، مشيرة إلى أن ذلك يٌعد خطوة إيجابية تصب في صالح استعادة حركة السياحة الوافدة.

وكان خالد رامي وزير السياحة قد عقد مؤخرًا جلسة مباحثات ثنائية مع السفير المجري بالقاهرة بيتر كيفيك لبحث سبل تعزيز التعاون السياحي بين مصر والمجر، وتطرق اللقاء إلى ملف الطيران بين البلدين وإمكانية تسيير طيران عارض بين مدينتي بودابست وشرم الشيخ، وكذلك التعاون في مجالات السياحة العلاجية وسياحة المؤتمرات ومجالات استخدام الطاقة المتجددة.

يشار إلى أن هناك بروتوكول تم توقيعه في أكتوبر 2013 بين مدينة شرم الشيخ ومدينة هيفيز المجرية بهدف زيادة عدد السياح بين المدينتين وإقامة عدد من المعارض السياحية، وتبادل الخبرات في المجال السياحي والبيئي واستقدام خبراء للاستفادة من العيون الكبريتية المنتشرة في جنوب سيناء كعيون موسى برأس سدر وحمام فرعون بأبوزنيمة وحمام موسى بطور سيناء.