صورة .. “الدبابة” الحمساوية لمواجهة “الميركفاه” الإسرائيلية

نشرت وكالة فراس عن تداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعى صورة لهيكل دبابة، زعمت وسائل الاعلام العبرية أنها من أحد مواقع التدريب لكتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس، والتي تستخدم لمحاكاة مواجهة الدبابة الميركفاه الإسرائيلية.

وقال موقع “0404″ المقرب من جيش الاحتلال، “إن مقاتلي حماس يستخدمون هذا المجسم للتدريب، لمحاكاة مواجهة دبابة الميركفاه بواسطة سلاحي الهندسة، ومضادات الدروع التابعة للقسام”.

وفي هذا السياق تهكّم الموقع على من زعم أن الدبابة قد تكون حقيقية، ويمكن استخدامها في عمليات عسكرية.

وتحاول فصائل المقاومة التغلب على هذه الدبابات، بتطوير قدراتها التسليحية، والارتقاء بكوادرها لمعرفة تفاصيل الدبابة وسبل التغلب على أنظمتها الدفاعية.