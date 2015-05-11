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محامى مراسل الجزيرة: محمد فهمى تم استغلاله كأداة لتحقيق أغراض مسيئة ودنيئة

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محامى مراسل الجزيرة: محمد فهمى تم استغلاله كأداة لتحقيق أغراض مسيئة ودنيئة محامى مراسل الجزيرة: محمد فهمى تم استغلاله كأداة لتحقيق أغراض مسيئة ودنيئة
أكد الدكتور محمد حمودة، محامى الصحفى محمد فهمى مراسل قناة الجزيرة مباشر، والمخلى سبيله على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الماريوت"، أنه يريد اليوم أن يعبر عن آلام الصحفيين التى يواجهونها من خلال مالكى القنوات التى خرجت عن مسارها الصحيح والمهنى فى نقل الخبر وتوعية الرأى العام إلى تنفيذ أجندات خاصة.

وأضاف حمودة خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد بأحد فنادق القاهرة، أن محمد فهمى تم استغلاله كأداة من قبل قناة الجزيرة لأغراض مسيئة ودنيئة، مشيرا إلى أن القناة هى الذراع الذى يحرك التطرف والانقلابات فى المنطقة العربية بأسرها وليس داخل فقط، مما نتج عنه تحطم عدد من الدول العربية على رأسها العراق.

وانتقد محامى فهمى، ازدواجية القناة فى مخاطبة الغرب بشكل فيه نوع من الحيادية خوفا منه.


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