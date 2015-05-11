عامل لوزير البيئة: "قضّى يوم واحد معانا عشان تحس بضرر مكامير الفحم"

فوجئ الدكتور خالد فهمى، وزير الدولة لشئون البيئة، خلال جولته اليوم الاثنين، لتفقد أوضاع مكامير الفحم بقرية "أجهول" بمحافظة القليوبية، بصحبة المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، بعامل مدرسة يقول لوزير البيئة: "نفسى مسئول يقعد هنا يوم كامل علشان يحس بما نعانيه من مكامير الفحم".

فرد وزير الدولة لشئون البيئة واحتضنه قائلا: "بعد جولتى اليوم عرفت مدى ما يعانيه الأهالى بسبب المكامير وسيتم علاج المشكلة، وسيقوم أصحابها بتنفيذ خطة وزارة البيئة من خلال عمل جدول لقياس الانبعاثات، والبحث مع المحافظين لتوفير قطع أراضٍ للنقل إليها، والحصول على قروض من الصندوق الاجتماعى، لافتًا إلى أنه حتى يتم هذا لن يتم تصدير الفحم إلا بعد الحصول على موافقة البيئة.

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وفى سياق متصل، أكد المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، خلال تفقده المكامير مع وزير البيئة قائلا: "علشان البلد تنضف لازم نطبق القانون"، فى حين تفقد الوزير والمحافظ أكثر من مكمورة، وبدأ يناقش القائمين عليها فى طرق تطوير المكامير وإلغاء الحرق على المكشوف، مستمعًا إلى كافة المقترحات فى كيفية المشاركة فى التطوير.

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فى حين أبدى أصحاب المكامير استعدادهم الكامل لتنفيذ خطة وزارة البيئة فى تطويرها حتى يتم نقلها إلى المكان المخصص لها بصحراء بلبيس والانتهاء من البنية التحتية والاختيار من بين 5 نماذج الخاصة بالمكامير.

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