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النيابة تستأنف على إخلاء سبيل استشارى"التنفيذى لشركة الصرف الصحى"المتهم بالرشوة

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النيابة تستأنف على إخلاء سبيل استشارى"التنفيذى لشركة الصرف الصحى"المتهم بالرشوة النيابة تستأنف على إخلاء سبيل استشارى"التنفيذى لشركة الصرف الصحى"المتهم بالرشوة
قررت نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار محمد عمر الفهمى، وإشراف المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، الاستئناف على قرار محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيل المهندس "ماهر.ع"، استشارى الجهاز التنفيذى لشركة المياه والصرف الصحى، و"إبراهيم.أ"، موظف بمرافق الصرف الصحى، بكفالة 20 ألف جنيه لكل منهما، على خلفية اتهامهما بتلقى رشوة، وتحددت جلسة الغد، الثلاثاء، لنظر الاستئناف.

كانت هيئة الرقابة الإدارية القت القبض على المتهمين، بعد تسجيل مكالمات بينهما و"حسام.ن"، مقاول عمال، تم الاتفاق خلالها على مبالغ بالملايين لإرساء مناقصات المشاريع الخاصة بمرافق الصرف الصحى على المقاول، وألقى رجال الرقابة الإدارية القبض على المتهم الثانى داخل سيارة ملاكى وهو يتلقى من المقاول 80 ألف جنيه كمبلغ مبدئى.

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مصر 365