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تجديد حبس 160 متهمًا فى أحداث عنف فض رابعة العدوية

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تجديد حبس 160 متهمًا فى أحداث عنف فض رابعة العدوية تجديد حبس 160 متهمًا فى أحداث عنف فض رابعة العدوية
جددت محكمة جنايات القاهرة حبس 160 إخوانيًا 45 يومًا من إجمالى 336 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان، على خلفية اتهامهم بارتكاب أحداث عنف وشغب بالتزامن مع فض اعتصام الإخوان برابعة العدوية يوم 14 أغسطس 2013.

أسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية، واستعراض القوة، والتهديد بالعنف، وترويع المواطنين، وتكدير الأمن العام، وفرض السطوة على المواطنين، وعرقلة ممارسة الشعائر الدينية.

ويواجه المتهون أيضًا تهم ارتكاب جرائم استعمال القوة والعنف مع أفراد الشرطة، ومنع رجال السلطة العامة من ممارسة أعمالهم، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وحيازة مفرقعات، وتخريب المال العام والطرق، وتعطيل وسائل النقل البرية، وإضرام النيران فى مسجد رابعة العدوية وملحقاته عمدًا، وحيازة أسلحة بيضاء للاعتداء على المواطنين، والإرهاب وتكدير الأمن العام، والتجمهر بغرض التأثير على السلطات العامة وتخريب المبانى والأملاك العامة، واستعمال القوة ضد المواطنين والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فى قتل رجال الشرطة.

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مصر 365