القبض على سائق طعن زميله حتى الموت فى طوخ

ألقت مباحث مركز طوخ القبض على سائق قام بطعن سائق زميله حتى الموت بسبب أولوية المرور فى الشارع بطوخ تم نقل الجثة إلى مستشفى طوخ المركزى وتولت النيابة التحقيق.

تلقى المقدم صلاح عبد الفتاح رئيس مباحث طوخ إشارة من مستشفى بنها الجامعى بوصول المدعو/ تامر إسماعيل سلامة إسماعيل 34 سنة عامل جثة هامدة، على أثر إصابته بجرح نافذ بالصدر من الجهة اليسرى تم إخطار اللواء محمود يسرى مدير الأمن وبالانتقال وسؤال شقيق المتوفى المدعو مصطفى إسماعيل سلامة 59 سنة سائق قرر أنه حال سير شقيقه بالسيارة رقم 70921 أتوبيس خاص قليوبية عائداً لمحل سكنه فوجئ بالمدعو "ياسين.ح" 17 سنة سائق يستقل دراجة نارية، فحدثت بينهما مشادة كلامية على أولوية السير بالطريق تطورت لمشاجرة قام على أثرها الأخير بالتعدى على شقيقه محدثاً إصابته التى أودت بحياته.

وبسؤال شهود الواقعة كل من جمال شكرى السباعى 37 سنة سائق وعبد الله مصطفى محمدى 20 سنة عامل مستقل الأتوبيس رفقة المتوفى أيدا ما جاء بأقوال شقيق المتوفى وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم والسلاح المستخدم.. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 18165 جنح مركز طوخ لسنة 2015م.. وجار العرض على النيابة.