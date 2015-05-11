السجن عامين لعامل بسوهاج بتهمة إخفاء توك توك مسروق داخل أحد الأماكن

قررت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين، بمعاقبة "حمادة.ج.ج" 28 سنة عامل ومقيم بمركز طهطا بالسجن سنتين لاتهامه بإخفاء توك توك مسروق فى أحد الأماكن بدائرة مركز طهطا.

صدر الحكم برئاسة المستشار طارق وصفى وعضوية المستشارين عماد فتحى حلمى وبشير عبد الرءوف بشير بأمانة سر رمضان حسن.

تعود أحداث القضية إلى عام 2013 بدائرة مركز طهطا عندما تقدم المجنى عليه ميلاد.م بلاغ إلى مركز الشرطة مفاده تعرضه لسرقة دراجته البخارية على يد أحد الأشخاص، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تبين أن "التوك توك" المسروق كان بحوزة المتهم وقام بإخفائه بعد قيام المتهم الأول بإخفائه لديه، وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بإخفائه للتوك توك داخل أحد الأماكن وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.