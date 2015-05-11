بالصور .. قوات الأمن بالمنوفية تمتنع عن إزالة فيلا مخالفة بعد “مكالمة تليفونية”

امتنعت قوات أمن المنوفية عن إزالة فيلا على طريق ” القاهرة – شبين الكوم” بقرية كفر سنجلف القديم بمركز الباجور بعد قيام صاحب الفيلا بإجراء مكالمة هاتفية وتوجيه أوامر للقوات بوقف الإزالة والاكتفاء بهدم متر واحد من السور المحيط بالفيلا.

وكانت قوات الأمن تشن حملة مكبرة اليوم بمركز الباجور لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقرية كفر سنجلف القديم والغنامية بناء على قرارات إزالة وتم تنفيذ 8 حالات تعد، إلا أن القوات امتنعت عن إزالة فيلا على طريق القاهرة – الباجور على مساحة 12 قيراط ولكتفت فقط بهدم جزء من السور المحيط بالفيلا بسبب ” الواسطة والمحسوبية” حسبما أكد أهالى المنطقة.

وأكد أحد الأهالي أنه “تم هدم منزله المكون من طابقين والقضاء عليه تمامًا من جانب القوات، إلا أن القوات بسبب المحسوبية والرشاوي والواسطة امتنعت عن هدم فيلا “حسن الأقطش”"، قائلًا، “اتفقوا معاه على هدم جزء بسيط من السور”.

وأكد أحد الأهالى أن صاحب الفيلا قالها أكثر من مرة “الجميع أخذ رشاوي ومحدش يقدر يهد الفيلا”.

وطالب أهالي قرية كفر سنجلف بالمنوفية كل من الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية واللواء ممتاز فهمي بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء وإعمال المساواة بين المواطنين.

واستنكر الأهالي ما يجري من واسطة ومحسوبية بهدم منازل ومساوتها بالأرض وعلى بعد مترات منها يهدم فقط سور الفيلا.