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بالصور.. مدير أمن القاهرة يقود حملة ليلية مكبرة بدائرة قسم الساحل‎

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بالصور.. مدير أمن القاهرة يقود حملة ليلية مكبرة بدائرة قسم الساحل‎ بالصور.. مدير أمن القاهرة يقود حملة ليلية مكبرة بدائرة قسم الساحل‎

 

المتهمين

قاد اللواء أسامة بدير مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة حملة مكبرة بدائرة قسم الساحل شارك فيها ضباط وأفراد قطاع الشمال وسيارات مسلحة من شرطة النجدة وقوات أمن القاهرة ومجموعات مسلحة من الإدارة العامة للعمليات الخاصة بالأمن المركزي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بإحكام السيطرة الأمنية على كافة القطاعات والمناطق بالعاصمة واستمرارًا لخطة مديرية أمن القاهرة التي تهدف إلى القضاء على البؤر الإجرامية.

واعتمدت تلك الحملات على تقسيم دائرة القسم إلى نطاقات مع إحكام السيطرة على كل نطاق من خلال منافذ ونقاط حدودية ومن ثم مداهمة الخارجين عن القانون والوارد بشأنهم معلومات جنائية.

وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط التالي:-

20 قضيه مخدرات [ إتجار ] 13 سلاح نارى [3بنادق خرطوش-1 طبنجة معدل -9 فرد خرطوش -43 طلقة ] 1 قضية بلطجة و فرض سيطرة
> 12 مطلوب ضبطهم واحضارهم
> 58 جنايه [منهم2مؤبد] 2مراقب هارب
> 3 محكوم عليهم بإجمالي 62 حكم مجمع
> 7 مسجلين خطر
> 67 قضية تموينية
> 21 قضية مصنفات فنية
> 14 سلاح ابيض
> 292 حكم حبس

وقد شدد مدير الأمن على ضرورة الاستمرار في تلك الحملات للقضاء على كافة الظواهر الإجرامية وإشعار المواطنين بالتواجد الأمني الفعال.

وقد لاقت الحملة استحسان أهالي المنطقة، وجاري بذل مزيد من الجهد لاستهداف مناطق أخرى بالعاصمة.

 

 

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