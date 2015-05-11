غدًا.. "القوى العاملة" تبحث مع أسمنت بنى سويف تنفيذ حكم عمال المعاش

استجابة لما نشره "اليوم السابع" حول معوقات تنفيذ حكم عودة عمال المعاش المبكر بمصنع أسمنت بنى سويف (تيتان) إلى عملهم وصرف مستحقاتهم من تاريخ خروجهم، قررت ناهد العشرى، وزيرة القوى العاملة، عقد لقاء صباح غدٍ الثلاثاء بمكتبها لبحث حل المشكلة.

ويضم الاجتماع ممثلى العمال مدحت عبد الفتاح، وعليوة عبد اللطيف، ومحاميهم وائل حمدى، ومسئولى إدارة شركة (تيتان) فى حضور مدير عام القوى العاملة ببنى سويف سيد الشرقاوى لبحث معوقات تنفيذ الحكم والاستماع إلى آراء الأطراف المعنية للوصول إلى حل نهائى للمشكلة.

كان "اليوم السابع" تابع المشكلة لحظة بلحظة ونشر محاولة العمل تنفيذ الحكم داخل مقر المصنع شرق النيل.

كان القضاء الإدارى أصدر حكمًا بعودة 423 عاملاً من المحالين للمعاش المبكر بالمصنع وصرف مستحقاتهم وحددت دائرة التنفيذ بمحكمة بنى سويف الرابع من مايو الحالى موعدًا لتنفيذه وذهب ممثلو العمال ومحاميهم ومحضر التنفيذ إلى مقر المصنع بمدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل وفشلوا فى التنفيذ لتعلل إدارة ومحاميى الشركة بأن الحكم يتضمن التنفيذ لاثنين فقط ولابد من حصول الباقين على أحكام منفصلة وتبع ذلك إعلان العمال عن الدخول فى إضراب عن الطعام وتمكن الأمن من إقناعهم بتعليقه لحين مقابلة مستشارالتنفيذ والذى أكد على ما طلبته الشركة فى مفاجأة للعاملين الذين أبدوا استياءهم من ذلك قائلين له (الكلام ده جديد على مسامعنا ولماذا لم تخبرنا به يوم جئنا لتسليمك الحكم وتحديد موعد التنفيذ) ولجأ العاملون إلى المحافظ المستشار محمد سليم فكلف مدير عام القوى العاملة بعقد لقاء مع إدارة المصنع ولكن وزيرة القوى العاملة طالبت مدير القوى العاملة دعوة أطراف المشكلة للقائها صباح غدٍ الثلاثاء.

- عمال أسمنت بنى سويف: المحافظ كلف مدير القوى العاملة ببحث تنفيذ حكم عودتنا