محافظ كفر الشيخ يشيد بأول رحلة سياحية للآثار الدينية لطلاب المدارس

أشاد المهندس أسامة حمدى، محافظ كفر الشيخ، بأول استجابة لتعريف الطلاب بالمواقع السياحية الدينية وبآثار فوه التى قامت بها إدارة غرب كفر الشيخ التعليمية برئاسة مصطفى مرعى مدير إدارة غرب كفر الشيخ التعليمية وعدد من طلاب وتلاميذ من المدارس مختلفة.

تلاميذ أمام كنيسة مار جرجس بسخا

وأكد مصطفى مرعى مدير إدارة غرب كفر الشيخ التعليمية أن الرحلة للطلاب بناء على توجيهات الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ لزيارة المواقع السياسية الدينية سواء إسلامية أو مسيحية أو كليات جامعية.

وأضاف أن الطلاب سعدوا بزيارة أقدم كنيسة فى العالم للعذراء مريم بسخا وتعتبر مزار سياحى عالمى كما تم زيارة مسجد العارف بالله طلحة التلمسانى بمدينة كفر الشيخ والمعهد العالى للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ مشيرًا كما تم زيارة آثار مدينة فوه.

وأشار إلى أن الرحلة قد تكون مع نهاية العام الدراسى إلا أنه سيتم تنظيم تلك الرحلات من بداية العام الدراسى المقبل.



>

مدير إدارة غرب كفر الشيخ مع الطلاب وراعى الكنيسة



>

الطلاب يستمعون لراعى الكنيسة



>

استقبال راعى الكنيسة للطلاب



>

آثار العائلة المقدسة داخل كنيسة العذراء



>

التلاميذ والطلاب بمعهد الخدمة الاجتماعية



>

الطلاب بمسجد العارف بالله طلحة التلمسانى