القبض على هارب من تنفيذ حكم قضائى وبحوزته قطعتى حشيش بالوادى الجديد

تمكنت قوة شرطة من مديرية أمن الوادى الجديد ومباحث قسم شرطة الخارجة، من ضبط عامل بإحدى المديريات الخدمية والهارب من تنفيذ حكم قضائى بتهمة التبديد وبحوزته قطعتين يشتبه فى كونهما مخدر الحشيش حيث اعترف بحيازته لهما بقصد التعاطى وتم تحريز المضبوطات والتحفظ على العامل وتحرر المحضر رقم 3629 جنح قسم شرطة الخارجة لسنة 2015م وتمت إحالته إلى النيابة التى تباشر التحقيق.

وكان قد ورد إخطار إلى اللواء نبيل العشرى، مدير أمن الوادى الجديد، يفيد بضبط "أحمد.ع.ذ"، 27 سنة، عامل بإحدى المديريات ومقيم بمدينة الخارجة والهارب من حكم بالحبس بتهمة التبديد فى القضية رقم 2097 جنح قسم شرطة الخارجة لسنة 2015م حصر حبس 827 لسنة 2015 م، وبتفتيشه تم العثور معه على قطعتين من مخدر الحشيش والتى اعترف بحيازتهما بقصد التعاطى وتم تحريزهما وتحرر بها المحضراللازم وأحيل إلى النيابة العامة التى تباشر التحقيق.