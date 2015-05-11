أخبار عاجلة

ستاد مصر: حقيقة الأزمة التى حدثت بين لاعبى الزمالك والمدرب الراحل محمد حلمى عقب الهزيمة من الشرقية -
بعد إصدارها الرسمي.. «سيات» تطرح نسخة أكثر قوة من «أتيكا» -
«دودج» تستعد لطرح «تشالنجر ديمون» الجديدة في معرض نيويورك -
شركات عالمية تعلن غيابها عن معرض فرانكفورت الدولي للسيارات -
ستاد مصر: أراء الجماهير عن شكل المنافسة على الدورى -
حكمة نسيان النبى فى الصلاة - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: تشكيل فريق الأهلى لمباراة بتروجيت -
مكتب تموين حوش عيسى "آيل للسقوط" فوق رؤوس طالبي الدعم -
سفير كوريا الشمالية في روسيا: سنرد على أي استفزاز أمريكي "دون رحمة" -
«أليجري» يتمسك بالسيدة العجوز: باق لموسم آخر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تخصيص 300 م2 لإقامة محطة صرف صحى فى قرية النجارين بدمياط

Google+ Print
تخصيص 300 م2 لإقامة محطة صرف صحى فى قرية النجارين بدمياط تخصيص 300 م2 لإقامة محطة صرف صحى فى قرية النجارين بدمياط
وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء على طلب محافظة دمياط بتخصيص مساحة من أملاك الدولة لإنشاء محطة صرف صحى بمنطقة النجارين بقرية البساتين التابعة لمركز كفر البطيخ لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وبمقابل انتفاع لإقامة محطة رفع صحى عليها لخدمة أهالى القرية.

وأوضح بيان صادر عن ديوان عام محافظة دمياط بأنه تم استلام القرار الذى يحمل رقم 888 لسنة 2015 بالموافقة على تخصيص هذه المساحة المحددة.

وكان أهالى القرية قد اشتكوا لجميع المحافظين المتعاقبين على دمياط من عدم استكمال الصرف الصحى واختلاط مياه الشرب بالصرف الصحى بخلاف انتشار مياه الصرف الصحى بالشوارع وأسفل المنازل بما يهدد بتعرضها للانهيار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل