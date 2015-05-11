تخصيص 300 م2 لإقامة محطة صرف صحى فى قرية النجارين بدمياط

وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء على طلب محافظة دمياط بتخصيص مساحة من أملاك الدولة لإنشاء محطة صرف صحى بمنطقة النجارين بقرية البساتين التابعة لمركز كفر البطيخ لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وبمقابل انتفاع لإقامة محطة رفع صحى عليها لخدمة أهالى القرية.

وأوضح بيان صادر عن ديوان عام محافظة دمياط بأنه تم استلام القرار الذى يحمل رقم 888 لسنة 2015 بالموافقة على تخصيص هذه المساحة المحددة.

وكان أهالى القرية قد اشتكوا لجميع المحافظين المتعاقبين على دمياط من عدم استكمال شبكة الصرف الصحى واختلاط مياه الشرب بالصرف الصحى بخلاف انتشار مياه الصرف الصحى بالشوارع وأسفل المنازل بما يهدد بتعرضها للانهيار.