أخبار عاجلة

ستاد مصر: حقيقة الأزمة التى حدثت بين لاعبى الزمالك والمدرب الراحل محمد حلمى عقب الهزيمة من الشرقية -
بعد إصدارها الرسمي.. «سيات» تطرح نسخة أكثر قوة من «أتيكا» -
«دودج» تستعد لطرح «تشالنجر ديمون» الجديدة في معرض نيويورك -
شركات عالمية تعلن غيابها عن معرض فرانكفورت الدولي للسيارات -
ستاد مصر: أراء الجماهير عن شكل المنافسة على الدورى -
حكمة نسيان النبى فى الصلاة - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: تشكيل فريق الأهلى لمباراة بتروجيت -
مكتب تموين حوش عيسى "آيل للسقوط" فوق رؤوس طالبي الدعم -
سفير كوريا الشمالية في روسيا: سنرد على أي استفزاز أمريكي "دون رحمة" -
«أليجري» يتمسك بالسيدة العجوز: باق لموسم آخر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

"الخارجية" الفلسطينية تدين قرار الاحتلال هدم بنايات سكنية شمال القدس

Google+ Print
"الخارجية" الفلسطينية تدين قرار الاحتلال هدم بنايات سكنية شمال القدس "الخارجية" الفلسطينية تدين قرار الاحتلال هدم بنايات سكنية شمال القدس
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، قرار محكمة الصلح الإسرائيلية، إخلاء وهدم 8 بنايات سكنية لفلسطينيين فى حى سمير أميس شمال القدس، بحجة ملكيتها ليهود منذ عام 1971.

ورأت وزارة الخارجية - فى بيان اليوم الإثنين - أن هذا القرار يأتى فى سياق عمليات واسعة النطاق لتهويد القدس ومحيطها، على مرأى ومسمع من العالم أجمع، بهدف تدمير مقومات وجود دولة فلسطين قابلة للحياة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365