"الخارجية" الفلسطينية تدين قرار الاحتلال هدم بنايات سكنية شمال القدس

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، قرار محكمة الصلح الإسرائيلية، إخلاء وهدم 8 بنايات سكنية لفلسطينيين فى حى سمير أميس شمال القدس، بحجة ملكيتها ليهود منذ عام 1971.

ورأت وزارة الخارجية - فى بيان اليوم الإثنين - أن هذا القرار يأتى فى سياق عمليات واسعة النطاق لتهويد القدس ومحيطها، على مرأى ومسمع من العالم أجمع، بهدف تدمير مقومات وجود دولة فلسطين قابلة للحياة.

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