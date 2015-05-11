القاضية فريدة زوجة السلطان سليمان تفتتح محلاً للحلويات فهل ستعتزل التمثيل؟

شوهدت الممثلة التركية بيرغوزار كوريل الشهيرة بالقاضية فريدة في "القبضاي" الذي يعرض موسمه الثالث بنجاح في تركيا والعالم العربي، في زيارة تفتيشية مفاجئة لمحل "كوكيز" صغير بمنطقة جيهانغير، تبين أنها استأجرته وافتتحته كأحدث استثمار تجاري لها يناسب ميلها لصناعة المأكولات والحلويات.

وقررت بيرغوزار زوجة السلطان سليمان (خالد آرغنش) إجراء تعديلات إضافية عليه ليصبح أفضل ويجذب رواداً أكثر إليه. وفي تصريح حديث لها، نفت خبر قرارها باعتزال التمثيل فور انتهاء مسلسلها "القبضاي" في منتصف يونيو (حزيران) المقبل. لكنها أكدت أنها ستأخذ إجازة طويلة للقيام بأعمال أخرى من بينها الإهتمام قليلاً بمحل الحلويات الجديد.

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