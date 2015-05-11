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بالصور: هيفا وهبي في سجن القناطر

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بالصور: هيفا وهبي في سجن القناطر بالصور: هيفا وهبي في سجن القناطر

الإثنين 11-05-2015 19:07

بعد توقّف استمرّ قرابة عام ونصف العام، بدأت الفنانة هيفا وهبي تصوير باقي مشاهد مسلسلها المؤجّل "مولد وصاحبه غايب" الذي كان من المقرّر عرضه رمضان الماضي لكن تمّ تأجيله لظروف إنتاجية.
المسلسل بطولة كل من الفنانة هيفا وهبي وحسن الرداد وباسم سمرة وفيفي عبده وعزت أبو عوف وسعيد طرابيك ومحمد كريم وأمينة، ومن تأليف مصطفى محرم وإخراج عادل.
وقد رصدت "سيدتي" بالصور هيفاء وهبي داخل الحي الإسلامي بمدينة الإنتاج الإعلامي والذي كان يتضمّن ديكور سجن القناطر، حيث كانت تصوّر مشهد خروجها من السجن وكان في انتظارها كل من باسم سمرة وحسن الرداد، اللذين نشبت بينهما معركة عليها، حيث أنها تجسّد دور فتاة من منطقة شعبية، ويعيش معها باسم سمرة في نفس المنطقة، أما حسن الرداد فيقوم بدور شاب ثري ينافس باسم سمرة على حبها.

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سيدتي

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