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هذا هو الشكل المتوقع للأميرة Charlotte في المستقبل

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الإثنين 11-05-2015 20:02

توقّع خبير في الطبّ الشرعيّ  أن يكون شكل الأميرة Charlotte أقرب إلى والدتها Kate Middleton منه إلى والدها الأمير William.
وتوقّع الخبير Joe Mullins أن تأخذ الأميرة الصغيرة من شكل والدتها الوجه وشعرها البني وجبينها العالي؛ وذلك بعد أن درس صوراً حديثة للزوجين واستخدم أحدث تقنيات الكمبيوتر للتنبّؤ كيف سيبدو شكل الطفلة خلال سنوات نموّها.

من جهةٍ أخرى، حوّل المصمّم الشهير Kazuki Guzmán الملكة Elizabeth إلى "مصّاصة" مميزة خاصّة بالأميرة الصغيرة Charlotte.
وقال Kazuki إنّ الفكرة الأساسية من "مصّاصة" الأطفال هي أن تجلب الراحة، ولن تكون بشكل أفضل من أن تكون على شكل رأس الجدة.
واستوحى المصمّم فكرة الراحة من أن الملكة Elizabeth تجلب الراحة للمجتمع البريطاني، بحسب تعبيره، فصمّم "مصاصة" الأميرة Charlotte على شكل رأس الملكة مرتدية قبّعة.
ولفت Kazuki إلى أنّه سيعرض هذه الـ "مصاصة" على الملكة للحصول على موافقتها.

 

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