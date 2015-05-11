رئيس نقابة القطاع الخاص يعلن إلقاء القبض عليه بتهمة التحريض على الإضراب

أعلن شعبان، رئيس النقابة العامة لعمال القطاع الخاص، فى بيان له منذ قليل، أن قوات الشرطة التابعة لقسم البساتين بحلوان، ألقت القبض عليه عصر اليوم الاثنين، مع عدد من العاملين بشركة اسيك لحماية البيئة، وذلك بتهمة تحريض العمال على الإضراب.

وقال شعبان خليفة فى البيان، أن العمال يتظاهرون لرفضهم التصفية نهاية الشهر وعدم منحهم مستحقاتهم المادية، موضحا أن إدارة الشركة تتعنت ضد العمال وترفض كافة محاولات التفاوض بواسطة وزارة القوى العاملة والهجرة، وتؤكد أن عقود العمال محددة المدة ويحق لها إنهاءها فى أى وقت بالمخالفة للقانون.

وأشار شعبان خليفة، إلى أن قسم شرطة البساتين حرر محضر لمالك الشركة ضد العمال، ورفض تحرير محضر من العمال ضد الإدارة بسبب تعنتها وعدم صرف مستحقاتهم المالية.

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