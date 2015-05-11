أخبار عاجلة

ستاد مصر: أراء الجماهير عن شكل المنافسة على الدورى -
حكمة نسيان النبى فى الصلاة - لعلهم يفقهون -
ستاد مصر: تشكيل فريق الأهلى لمباراة بتروجيت -
مكتب تموين حوش عيسى "آيل للسقوط" فوق رؤوس طالبي الدعم -
سفير كوريا الشمالية في روسيا: سنرد على أي استفزاز أمريكي "دون رحمة" -
«أليجري» يتمسك بالسيدة العجوز: باق لموسم آخر -
شوف الصفات البشرية في رسول الله واعرف إنك فيك من نبيك كتير - لعلهم يفقهون -
مؤتمر الكنيسة الكاثوليكية لإعلان ترتيبات زيارة بابا الفاتيكان -
المصرية للاتصالات ترفع الحد الأدنى للأجر الشامل للعاملين إلى 3 آلاف جنيه -
السيسي يلتقي صاحب مشروع تصنيف «الإخوان» إرهابية في أمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

رئيس نقابة القطاع الخاص يعلن إلقاء القبض عليه بتهمة التحريض على الإضراب

Google+ Print
رئيس نقابة القطاع الخاص يعلن إلقاء القبض عليه بتهمة التحريض على الإضراب رئيس نقابة القطاع الخاص يعلن إلقاء القبض عليه بتهمة التحريض على الإضراب
أعلن شعبان، رئيس النقابة العامة لعمال القطاع الخاص، فى بيان له منذ قليل، أن قوات الشرطة التابعة لقسم البساتين بحلوان، ألقت القبض عليه عصر اليوم الاثنين، مع عدد من العاملين بشركة اسيك لحماية البيئة، وذلك بتهمة تحريض العمال على الإضراب.

وقال شعبان خليفة فى البيان، أن العمال يتظاهرون لرفضهم التصفية نهاية الشهر وعدم منحهم مستحقاتهم المادية، موضحا أن إدارة الشركة تتعنت ضد العمال وترفض كافة محاولات التفاوض بواسطة وزارة القوى العاملة والهجرة، وتؤكد أن عقود العمال محددة المدة ويحق لها إنهاءها فى أى وقت بالمخالفة للقانون.

وأشار شعبان خليفة، إلى أن قسم شرطة البساتين حرر محضر لمالك الشركة ضد العمال، ورفض تحرير محضر من العمال ضد الإدارة بسبب تعنتها وعدم صرف مستحقاتهم المالية.

موضوعات متعلقة..

- نقابة القطاع الخاص تنظم وقفة احتجاجية ضد شركة أسيك لتعنتها مع العمال
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365